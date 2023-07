RIVM: bijzonder dat bron van legionella is gevonden

Dat mensen legionella oplopen, gebeurt vaker. Maar het is bijzonder dat het lukt om “zo snel een bron voor een uitbraak te vinden”. Dat zegt Tjalling Leenstra, hoofd infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het afgelopen jaar zijn zeker elf mensen waarschijnlijk besmet geraakt door toedoen van nieuwe cv-ketels van het merk Ferroli. Twee van hen zijn eraan overleden.

De zaak begon toen vier bewoners van een wooncomplex vrijwel tegelijk legionella opliepen. Leenstra wil niet zeggen om wat voor soort complex het gaat en waar dat staat. “Het bijzondere van dat eerste cluster was de relatie met recent geplaatste ketels. Dat was aanleiding om ook bij de volgende gevallen te kijken of er een relatie met de ketels was”, aldus Leenstra. Die volgende besmettingen waren verspreid over het hele land, maar steeds bleek dat kort ervoor nieuwe combiketels van Ferroli ge├»nstalleerd waren.

Besmetting met legionella leidt niet altijd tot ernstige klachten, benadrukt de RIVM-chef. “Dat gebeurt vooral bij ouderen, rokers en mensen met een zwakkere afweer. Mensen die altijd een hoog risico lopen bij longontsteking, lopen ook het grootste risico op een ernstig beloop of overlijden bij legionella. Je moet kwetsbaar zijn om er erg ziek van te worden.”