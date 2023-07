Ruzie op afrit A27 leidt tot steekincident, politie houdt man aan

De politie heeft woensdagmiddag een 57-jarige automobilist aangehouden na een steekincident op een afrit van de A27 ter hoogte van het Brabantse Oosterhout. De man uit Soest wordt ervan verdacht een andere weggebruiker met een mes te hebben verwond vanwege “verkeersonenigheid”, zegt de politie. Het slachtoffer is een 26-jarige man uit Moerdijk.

Volgens de politie lijkt het erop dat de man uit Soest zich bij het verlaten van de snelweg tussen een vrachtwagen en een personenauto in wurmde. Daarbij sneed hij de 26-jarige automobilist, die om die reden toeterde.

Vermoedelijk dwong de 57-jarige man de andere automobilist daarop te stoppen op of langs de afrit, zegt de politie. Hij pakte een mes uit zijn auto en stak een aantal keren in op het slachtoffer. Agenten die toevallig langsreden zagen het gebeuren en grepen direct in. Ze hebben een stanleymes en een aardappelschilmes in beslag genomen.

De verdachte zit nog vast voor verhoor. Het slachtoffer uit Moerdijk is verzorgd door ambulancepersoneel. De man heeft daarna op het politiebureau aangifte gedaan. Hoe het nu met hem gaat, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen in verband met de privacy.