UvA werkt enkel onder voorwaarden samen met fossiele industrie

De Universiteit van Amsterdam (UvA) wil onderzoeksprojecten waaraan de fossiele industrie deelneemt alleen nog goedkeuren als aan drie voorwaarden is voldaan. Het project moet bijdragen aan beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden, het project zou onmogelijk worden zonder gegevens van de fossiele partner en een commissie moet adviseren of dit project te rechtvaardigen is.

Klimaatactivisten hebben al langer kritiek op samenwerkingen tussen universiteiten en de fossiele industrie. Ze willen dat deze transparanter worden. Ook vinden ze het ‘greenwashing’ als bijvoorbeeld Shell groene onderzoeksprojecten sponsort. De UvA liet in februari weten voorlopig geen nieuwe samenwerkingen aan te gaan met bedrijven als Shell. Eerst zou er een “brede dialoog” plaatsvinden over het onderwerp.

Uit die dialoog volgde dit besluit, “dat breed gedragen wordt in de UvA-gemeenschap”, zegt rector magnificus Peter-Paul Verbeek donderdag. Op belangrijke punten is er “consensus”, aldus de universiteit. Ze onderschrijft dat er sprake is van een klimaatcrisis, die grote urgentie vereist en kan worden gezien als een mondiale noodtoestand. Ook moet de energietransitie sneller en het halen van de klimaatdoelen die zijn afgesproken in Parijs staat voorop.

In Parijs hebben landen in 2015 met elkaar afgesproken zich in te zullen spannen de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden te houden ten opzichte van het pre-industriƫle tijdperk, en bij voorkeur onder de 1,5 graad. Verbeek zegt dat de universiteit haar verantwoordelijkheid wil nemen om de opwarming van de aarde te beperken. Naast grenzen stellen aan samenwerkingen met de fossiele sector, zegt hij dat de UvA meer zal investeren in onderzoeken naar versnelling van de energietransitie en naar duurzaamheid.

Verder zegt de universiteit ook transparant te willen zijn over samenwerking met de fossiele industrie. Zo is de bijdrage van de fossiele industrie uit onderzoek “minder dan 1 miljoen euro”. Dat is volgens de UvA ongeveer 0,3 procent op jaarbasis van het totale budget voor onderzoek. Samenwerkingen voor onderzoeksprojecten die al eerder zijn vastgelegd, worden niet verbroken. Wel lanceert de UvA een website waarop meer informatie te vinden is over de samenwerkingen.

Bovendien wil de UvA naar eigen zeggen ook ‘greenwashing’ tegengaan. Mede daarom wil de universiteit zich niet laten sponsoren door de fossiele industrie. Greenwashing houdt in dat een bedrijf zich duurzamer voordoet dan het daadwerkelijk is.