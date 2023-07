Vier in Polen veroordeelde mannen opgepakt in Nederland

Vier in Polen veroordeelde mannen zijn donderdagmorgen in Nederland opgepakt. Zij moeten in Polen nog een gevangenisstraf uitzitten van acht jaar omdat zij zijn veroordeeld voor ruim 35 inbraken bij bedrijven in dat land. De overleveringskamer van de Amsterdamse rechtbank zal beslissen over de overlevering aan Polen.

De Poolse politie vroeg Nederland onderzoek te doen naar de mannen omdat zij zich vermoedelijk schuilhielden in Nederland. Ze maakten deel uit van een criminele organisatie. De vier zijn opgepakt in Den Haag en in het Noord-Hollandse Medemblik en Kreileroord. Een aantal had een baan. Ze stonden niet ingeschreven in Nederland.