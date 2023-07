Voorlopig geen garantiereparaties voor e-bikes VanMoof

Garageketen KwikFit voert voorlopig geen garantiereparaties uit voor e-bikefabrikant VanMoof. Dat Amsterdamse bedrijf verkeert in de financiƫle problemen en kreeg deze week uitstel van betaling. Daardoor doen reparateurs alleen klussen waar klanten zelf voor betalen.

“VanMoof moet betalen voor die garantiezaken, dus die doen we nu even niet”, zegt een woordvoerder. “We hebben nog wel het gereedschap, de onderdelen en de kennis, dus we willen nog wel mensen helpen. Maar dan moeten ze zelf betalen.”

KwikFit maakte enkele weken geleden bekend samen te werken met VanMoof voor de reparaties van de e-bikes. Dat gebeurt in drie vestigingen in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Volgens de woordvoerder kregen die reparatiepunten het direct druk met reparatieverzoeken voor VanMoofs. Over die fietsen regent het klachten op social media door de vele mankementen.

Veel is nog onduidelijk over het lot van VanMoof, dat de verliezen de afgelopen jaren sterk zag oplopen. Daardoor is het ook onzeker hoelang reparateurs nog kunnen beschikken over onderdelen voor de e-bikes. VanMoof maakte namelijk veel gebruik van speciaal voor het merk ontwikkelde onderdelen en leverde die zelf aan. Als die levering niet wordt hervat, zouden bepaalde reparaties op den duur onmogelijk kunnen worden.

Hoge reparatiekosten droegen juist bij aan de oplopende verliezen van VanMoof, staat in het meest recente jaarverslag van het bedrijf. Daarnaast gaf de verkoper van e-bikes veel geld uit voor de ontwikkeling van eigen onderdelen en internationale groei. Dat financierde het bedrijf met telkens nieuw aangetrokken kapitaal en leningen van durfinvesteerders, maar begin dit jaar werd het onzeker of VanMoof daarmee door kon gaan.

Wereldwijd zijn er sinds de oprichting van VanMoof 190.000 fietsen van het merk verkocht, meldt het bedrijf op zijn eigen site. In Nederland heeft het merk een beperkt marktaandeel.