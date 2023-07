Weerwind: geen celstraf maar straf ‘op maat’ is mogelijk

Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) ziet mogelijkheden om strafdoelen ook te bereiken met andere straffen dan een korte vrijheidsstraf. Hij heeft negen varianten uitgewerkt die zijn bedoeld om straffen passender te maken. Hij vindt het belangrijk dat de straf past bij de crimineel.

Een van de varianten is dat veroordeelden hun straf in een beperkt beveiligde afdeling van de gevangenis uitzitten, zodat zij hun werk en hun salaris behouden, om daarmee huur of hypotheek te kunnen betalen en hun woning niet verliezen. Het gaat om plaatsing in een zogeheten Beperkt Beveiligde Afdelingen (BBA’s) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

In die BBA’s worden nu alleen gedetineerden geplaatst die in de laatste fase van hun detentie zitten. Zij krijgen verlof om buiten de deuren van de gevangenis te werken. “Op die manier kunnen gedetineerden zich goed voorbereiden op terugkeer in de samenleving”, schrijft Weerwind aan de Tweede Kamer. Dit regime zou voor andere gedetineerden kunnen gelden, maar dan vanaf de eerste dag dat zij een gevangenisstraf moeten uitzitten.

Ook wordt gedacht aan het verhogen van het maximum aantal uren taakstraf dat kan worden opgelegd. Nu ligt dat wettelijk maximum op 240 uur. Een derde mogelijkheid is om mensen die hun geldboete na een overtreding niet betalen, een taakstraf op te leggen in plaats van hen voor een bepaalde periode in hechtenis te nemen.

“De rechter in positie brengen om meer op maat te straffen, zorgt voor een veiliger Nederland”, zegt Weerwind. “Het voorkomt recidive en maakt het stelsel nog effectiever in het behalen van de strafdoelen.”

Het is aan volgend kabinet om met de plannen verder te gaan.