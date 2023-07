66-jarige dood door steekpartij Leiden, dader niet gepakt

Een 66-jarige Leidenaar is overleden als gevolg van de steekpartij in het centrum van Leiden, meldt de politie. De dader is nog voortvluchtig. Bij het incident in een pand aan de Oude Rijn raakten nog twee slachtoffers gewond, van wie een ernstig. De politie is een grootschalig onderzoek gestart en zoekt getuigen.

De steekpartij gebeurde vrijdagochtend rond 09.30 uur. Iets daarvoor wandelde een man het pand binnen. Om onduidelijke redenen stak hij de slachtoffers neer om vervolgens te vluchten. De 66-jarige man bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen, de andere twee zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Mensen die in het pand waren, krijgen Slachtofferhulp.

Volgens de politie is de gevluchte verdachte vermoedelijk gewond aan zijn hoofd. Mensen die iets hebben gezien wordt gevraagd 112 te bellen en de verdachte niet zelf te benaderen. Het zou gaan om een man met een lichtgetinte huidskleur, kort haar en een baardje. Hij droeg een blauw T-shirt, een donkere broek en een zwarte pet.

De politie kreeg een melding binnen dat de verdachte zich zou ophouden in een parkeergarage bij een supermarkt aan de Hooigracht. Daarop werd deze ontruimd en de straat afgezet. Maar toen bleek dat dit loos alarm was, werd de omgeving weer vrijgegeven. Voor het vinden van de verdachte is de politie deels afhankelijk van tips van mensen. Die worden dan ook opgeroepen het te melden als ze iets weten.

Het steekincident gebeurde bij Diaconaal Centrum De Bakkerij, een centrum voor kerkelijke hulp en dienstverlening. De voorzitter van het centrum zei tegen Omroep West dat de slachtoffers een betaalde medewerker en een vrijwilliger zijn en iemand die namens een andere organisatie een ruimte huurt in het pand.