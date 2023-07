A73-tunnels bij Roermond anderhalve maand dicht voor onderhoud

Rijkswaterstaat begint vrijdagavond met de renovatie van de beide tunnels van de A73 in de gemeente Roermond. Dat levert veel verkeershinder op, want beurtelings gaan de tunnelbuizen dicht. Het verkeer wordt omgeleid. Dagelijks rijden er zo’n 50.000 voertuigen door de tunnels.

De Roertunnel en de Swalmentunnel werden in 2008 geopend voor het verkeer en zijn inmiddels toe aan een grote beurt. Dat houdt onder meer in dat verouderde technische systemen die waken over de verkeersveiligheid worden vervangen. Bovendien treft Rijkswaterstaat voorbereidingen voor het verhogen van de doorrijhoogte van de tunnels van 4,1 naar 4,7 meter. De afsluitingen verlopen in fases.

Vrijdag gaan de tunnelbuizen in noordelijke richting, dus richting Venlo, dicht. Op 5 augustus worden de tunnelbuizen richting Maastricht afgesloten. Van 25 tot 28 augustus zijn de tunnels volledig dicht voor het verkeer. Dat geldt ook voor de eerste drie dagen in september. Als alles goed gaat kan het verkeer vanaf 4 september om 06.00 uur weer volledig gebruik maken van de onderdoorgangen.