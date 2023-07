Aanvaller Leiden was cliënt van een van de organisaties in het pand

De persoon die vrijdag drie mensen neerstak in een pand in Leiden is een cliënt van een van de organisaties in het pand van Diaconaal Centrum De Bakkerij. Dat staat op de site van de organisatie. Bij welke organisatie de persoon cliënt was, is niet duidelijk. Deze cliënt heeft een medewerker aangevallen, zo staat te lezen. Daarna vluchtte de aanvaller en verwondde die twee medewerkers van De Bakkerij, staat op de site.

Een woordvoerster van de politie noemt de boodschap op de website van De Bakkerij “voorbarig” en zegt dat die niet is afgestemd met de politie. Op de vraag of de man die eerder vandaag werd aangehouden in verband met het steekincident een cliënt is van een van de organisaties, wilde ze niet ingaan.

Het steekincident gebeurde vrijdagochtend bij Diaconaal Centrum De Bakkerij, een centrum voor kerkelijke hulp- en dienstverlening aan de Oude Rijn in het centrum. Een 66-jarige Leidenaar bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. Twee anderen raakten gewond, van wie één ernstig. In het pand zijn meerdere organisaties gevestigd, ook Vluchtelingenwerk heeft er een kantoor. Een van de slachtoffers werkt voor Vluchtelingenwerk, zo meldde de organisatie vrijdagavond. Het gaat, aldus een woordvoerster, naar omstandigheden goed met deze persoon.

De politie heeft vrijdagmiddag iemand gearresteerd in Leiden, maar of deze persoon de vermoedelijke dader is, kon de politie nog niet zeggen. De politie stelt dat de aanhouding is gedaan “in verband met” die steekpartij. Ook vrijdagavond is de politie nog bezig met onderzoek “om vast te stellen of dit de verdachte is die we zochten”, aldus een woordvoerster.