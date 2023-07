Adema: boeren kunnen niet te lang wachten op duidelijkheid

Boeren en vissers kunnen niet te lang wachten op duidelijkheid over het beleid, zegt demissionair landbouwminister Piet Adema. Hij betwijfelt of ontwikkelingen in die sector wel een jaar stil kunnen liggen. “Ik vind dat erg”, zegt hij. Hij hoopt dat hij de noodzakelijke stappen kan zetten de komende tijd.

Vanwege de val van het kabinet gaat de Tweede Kamer beslissen welke onderwerpen controversieel worden verklaard. Dit gebeurt pas in september. De dossiers die ‘op ijs’ worden gezet, zullen flinke vertraging oplopen. Dit terwijl het kabinet in de zomer juist zou werken aan een maatregelenpakket voor de boeren, omdat het landbouwakkoord is geklapt.

Boeren wachten al veel langer op duidelijkheid, benadrukt Adema. Hij wijst ook naar de visserijsector waar veel gebeurt. Bovendien wordt het landbouw- en visserijbeleid voor een groot deel in Brussel bepaald. “En Europa is niet demissionair”, aldus de landbouwminister.

Of Adema (CU) na de verkiezingen in een nieuw kabinet wil, zegt hij nog niet. Wel laat hij doorschemeren dat hij daar niet per se heel enthousiast over is. Hij benadrukt dat hij ook in eerste instantie niet zat te wachten op het ministerschap, en pas na aandringen van zijn toenmalige partijleider het stokje overnam van voorganger Henk Staghouwer, die vorig jaar aftrad.