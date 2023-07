Advocaten Marengoproces: uitstel uitspraak onaanvaardbaar

De advocaten in het omvangrijke liquidatieproces Marengo vinden het “onacceptabel” dat de rechtbank recent heeft laten weten dat de geplande uitspraakdatum van 20 oktober niet gehaald kan worden. Advocaat Juriaan de Vries noemde het vrijdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp “extreem zorgelijk” dat de rechtbank geen nieuwe datum kon noemen en zelfs niet een ruwe indicatie van de vertraging kon geven. “De rek is eruit en u moet het een halt toeroepen”, riep hij de voorzitter op.

De rechtbank liet vorige week weten dat de geplande uitspraakdatum niet gehaald gaat worden “gelet op de complexiteit van de beraadslaging in de verschillende zaken”. Wat dat precies wil zeggen, is nog niet duidelijk geworden. Ook gebeurtenissen in de zaak van de kroongetuige en die van hoofdverdachte Ridouan Taghi zouden vertragend werken.

Het strafproces Marengo is al ruim vijf jaar bezig. Veel van de in totaal zeventien verdachten zitten sinds die tijd in voorlopige hechtenis. Verschillende advocaten hebben de rechtbank vrijdag gevraagd hun cliënt vrij te laten, omdat onduidelijk is wanneer de zaak nu afgerond is.

“De rechtbank kan hem niet vasthouden tot er een keer een vonnis komt”, zei Jan-Hein Kuijpers over zijn cliënt Zakaria A. Tegen hem is ruim 25 jaar gevangenisstraf geëist.

Marengo gaat over meerdere moorden en moordpogingen. Hoofdverdachte in Marengo is Ridouan Taghi. Tegen hem en vijf medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist.