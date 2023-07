Advocaten: opmerkelijk dat in vonnis John S. geen tbs zit

Richard Korver, een van de advocaten die de slachtoffers en nabestaanden van de twee moorden en de poging to moord op twee mensen op een zorgboerderij in Alblasserdam vertegenwoordigt, is blij met de straf voor John S. Maar hij plaatst ook kanttekeningen bij de beslissing van de rechter om geen tbs op te leggen.

Korver omschrijft de levenslange celstraf voor het bloedbad op een zorgboerderij in Alblasserdam en de moord op een man in Vlissingen als moedig. “Moedig omdat de rechters aangeven dat de wet in hun ogen niet meer voldoet. Maar het kabinet is gevallen. Voor hetzelfde geld zit daar straks een minister van Rechtsbescherming die iets heel anders denkt.”

“Tbs is echt belangrijk om ons land veilig te houden”, zegt Korver. “En als rechters dat niet meer willen opleggen omdat het te lang duurt voordat iemand ermee mag beginnen, dan krijg je dit,” waarmee Korver het vonnis levenslang bedoelde. “De vraag is of dit nou echt beter is.”

“Slachtoffers vinden dit ingewikkeld. Ze snappen dat deze man behandeling nodig heeft en gestraft moet worden. Hij krijgt nu alleen straf,” aldus Korver. Hij is de raadsman van de nabestaanden van het 16-jarige meisje dat door S. werd doodgeschoten.

Arthur van ’t Hek, de raadsman van de schutter, vermoedt dat de rechtbank met het vonnis een signaal heeft willen afgegeven aan de politiek. “De verdediging meent dat het in ieder geval een opmerkelijke uitspraak is, tegen eis en pleidooi in, waarbij de rechtbank, dat zijn dan onze eigen woorden, eigenlijk aangeeft min of meer klem te zitten in het eigen juridische systeem. Sterker, het lijkt erop dat de rechtbank een politieke boodschap heeft gegeven met dit vonnis.”

Van ’t Hek merkt verder op dat “de handvatten die de verdediging heeft aangereikt over de wijze van executie wel besproken lijken te zijn, maar de rechtbank het mogelijk (nog) niet heeft aangedurfd om een en ander te volgen. De verdediging denkt nu dat zij zelf, maar ook het OM nu goed zal gaan moeten nadenken over de wenselijkheid van een hoger beroep. Daar zal tijdig duidelijkheid over komen natuurlijk nu niemand lang in onzekerheid wil zitten”, aldus de advocaat in een schriftelijke reactie.

S. kreeg vrijdag een levenslange celstraf opgelegd. Het OM had 30 jaar cel en tbs geƫist. Het is nog niet bekend of de partijen in beroep gaan tegen de uitspraak. S. werd naast de schietpartij in Alblasserdam op 6 mei 2022 ook veroordeeld van de moord op een 60-jarige schoenmaker in Vlissingen twee dagen eerder.