Boekenkoepel CPNB noemt werk Minco van onschatbare waarde

Boekenkoepel Stichting CPNB noemt het werk van Marga Minco “van onschatbare waarde voor de Nederlandse samenleving”. Op Twitter stelt de organisatie haar daar dankbaar voor te zijn. “In 1986 schreef zij voor de CPNB het Boekenweekgeschenk De glazen brug. Wij leven mee met haar dierbaren”, zo staat in de tweet.

Minco overleed maandag op 103-jarige leeftijd, zo werd vrijdag duidelijk. Ze was vooral bekend van haar boek Het bittere kruid (1957).

Naar aanleiding van opmerkingen over dat boek moest vorig jaar nog de directeur van de stichting, Eveline Aendekerk, excuses aanbieden. Ze had in een interview met de NOS gezegd dat het boek Het bittere kruid niet toegankelijk zou zijn voor jongeren die weinig lezen. De reportage van de NOS ging vooral over de vraag hoe de Nederlandse boekenwereld de vergrijzing tegen kan gaan.

Ze maakte daar later excuses voor en legde uit dat ze Het bittere kruid als voorbeeld had genoemd “van een minder toegankelijk boek voor jongeren die weinig lezen”. Ze stelde dat ze dat niet had moeten doen en beklemtoonde toen ook al dat “Het bittere kruid een historisch, belangwekkend en nog steeds actueel boek binnen de Nederlandse literatuur” is.