Carola Schouten (CU) vertrekt ook uit landelijke politiek

Ook Carola Schouten, vicepremier namens de ChristenUnie, stapt uit de landelijke politiek. Ze komt niet op de lijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen en als haar partij meedoet aan een nieuw kabinet, zal zij geen minister worden. Dat meldt de ChristenUnie in een persbericht.

Verschillende partijleiders zoals Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) kondigden in de afgelopen dagen aan uit de politiek te vertrekken.

Schouten is naast vicepremier ook minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Ze was twee keer de secondant die oud-partijleider Gert-Jan Segers bijstond bij onderhandelingen in de formatie. In het vorige kabinet was zij minister van Landbouw. Toen werd ze geconfronteerd met de stikstofcrisis en de boerenprotesten die daarop volgden. Volgens critici nam Schouten te weinig maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Als pensioenminister in dit kabinet kreeg ze wel de wet door de Kamer die de basis legt voor een nieuw pensioenstelsel. De wet is belangrijk voor een van de grootste sociale hervormingen in decennia.

Schouten noemt haar twaalf jaar in de politiek “intens”. Het is volgens haar tijd het stokje over te geven. “Er staat een nieuwe generatie klaar waarvan ik weet dat de ChristenUnie daar in goede en vertrouwde handen is.” Partijleider Mirjam Bikker noemt Schouten een “krachtige politica, bevlogen voor de mensen die dat het hardste nodig hebben en een voorbeeld voor heel veel jonge vrouwen”.