CDA-minister Van Gennip is ‘nog niet klaar met Den Haag’

Minister van Sociale Zaken Karien van Gennip (CDA) hoopt in een aantal zaken in haar portefeuille nog belangrijke stappen te kunnen zetten, ook nu het kabinet demissionair is. Als er straks een nieuw kabinet zit, hoopt Van Gennip eveneens door te kunnen in de politiek. “Ik ben nog niet klaar met Den Haag.”

Of ze een gooi doet naar het lijsttrekkerschap van haar partij wil Van Gennip nog niet zeggen. Voor nu is het volgens de bewindsvrouw vooral heel belangrijk “dat we met die arbeidsmarkthervorming kunnen doorgaan”. “Dat is echt heel nodig voor Nederland.”

Sommige dossiers kan ze vooral voorbereiden zodat ze klaarliggen voor haar opvolger. In de aanloop naar de behandeling in de Kamer zijn er in het wetgevingsproces immers “veel stappen die we wél kunnen zetten. Veel van mijn voorstellen zitten in die fase.” Ze wijst op de wet die flexwerkers meer zekerheid geeft. Deze ligt momenteel voor opmerkingen van belanghebbenden ter internetconsultatie.

Bovendien heeft Van Gennip expliciet de opdracht van de Tweede Kamer gekregen om te werken aan maatregelen om problemen rond arbeidsmigratie op te lossen. Daarmee zal zij deze zomer aan de slag gaan. Er zijn al lang grote zorgen over misstanden die veelal Oost-Europese arbeidsmigranten treffen.