Coronapandemie zorgde voor flinke stijging aantal campers

Steeds meer Nederlanders kozen de afgelopen jaren voor een camper. Het aantal campers is, vergeleken met de periode net voor de coronapandemie, met 37 procent gestegen. In juni van dit jaar stonden er 180.000 geregistreerd in Nederland, begin 2020 waren dit er nog 130.000. In alle gemeenten nam het aantal campers toe, blijkt uit een analyse van het ANP op basis van gegevens van de RDW en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de gemeente Urk steeg het aantal geregistreerde campers het hardst, namelijk met 121 procent. In absolute getallen steeg het aantal met 105 naar een totaal van 192 campers. Ook in Vught (toename van 87 procent) in Noord-Brabant, het Utrechtse Renswoude (stijging 73 procent) en Culemborg (64 procent) in Gelderland steeg het aantal campers flink.

Afgezet tegen het aantal inwoners tellen Texel en Noord-Beveland de meeste campers. Op het Waddeneiland staan er per 10.000 inwoners 305 geregistreerd. Op Noord-Beveland zijn dit er 271 per 10.000 inwoners. Het landelijk gemiddelde ligt dit jaar op zo’n 100 campers per 10.000 inwoners. Van de grote steden steeg het aantal campers vergeleken met begin 2020 het hardst in Utrecht, Amersfoort en Breda.

Ondanks dat de camper sinds 2020 flink populairder is geworden, telt Nederland nog altijd meer caravans (zo’n 400.000). In alle gemeenten behalve Amsterdam en de Waddeneilanden staan meer caravans dan campers geregistreerd.