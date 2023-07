Fabrikant wilde niet waarschuwen voor legionella in cv-ketels

Fabrikant van cv-ketels Ferroli wilde eigenlijk geen publiekswaarschuwing sturen, terwijl waarschijnlijk elf mensen door zo’n ketel legionella hebben opgelopen. Bezwaren tegen de waarschuwing komen naar voren in de uitspraak van een kort geding waar dagblad BN DeStem vrijdag over bericht. De rechtbank ging niet mee in de argumentatie van Ferroli en de fabrikant moest alsnog een waarschuwing op de website plaatsen.

Onderin die waarschuwing van Ferroli was donderdag te lezen dat elf mensen legionella hebben opgelopen. Twee van hen zijn aan de besmetting overleden. De combiketels van Ferroli, types BlueSense en BlueHelix geproduceerd na 1 januari vorig jaar, werden door het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangewezen als meest waarschijnlijke oorzaak van de besmettingen.

Desondanks zei de fabrikant tegen de voorzieningenrechter dat er onvoldoende bewijs was dat de legionella echt afkomstig was van de cv-ketels. Ferroli diende een plan van aanpak in om de cv-ketels op te sporen en (indien besmet) te reinigen. Dit plan werd afgekeurd. Het is voor een groot aantal ketels onduidelijk in welke huizen ze precies staan. Een publiekswaarschuwing was daarom noodzakelijk, zodat mensen met zo’n cv-ketel zelf actie kunnen ondernemen.

Voordat de cv-ketel van Ferroli gereinigd is, kunnen mensen het risico op een legionellabesmetting verkleinen door bijvoorbeeld te douchen zonder douchekop of door een bubbelbad niet te laten bubbelen. Op die manier ontstaat er geen nevel. Als mensen kleine druppels met de legionellabacterie inademen, kunnen ze besmet raken. Per jaar raken zo’n driehonderd mensen besmet. Ze kunnen griepklachten of een longontsteking krijgen. Legionella kan dodelijk zijn voor mensen met een zwakke weerstand.