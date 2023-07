Gelderland: 6 miljoen euro voor boerenbedrijf dat wil veranderen

De provincie Gelderland heeft een subsidiepot van 6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor boeren die hun bedrijf willen aanpassen of verplaatsen. Met het geld moet een boerenbedrijf naar een andere locatie kunnen gaan of aanpassingen maken, waardoor de stikstofuitstoot wordt verminderd. Die stikstofruimte moet onder meer worden gebruikt om PAS-melders een vergunning te kunnen geven.

De subsidiepot is volgens de provincie een aanvulling op de Landelijke beƫindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) die door het Rijk beschikbaar is gesteld voor boeren die zich willen laten uitkopen. Het geld kan worden gebruikt voor boeren die iets anders willen gaan doen op hun eigen terrein, voor bedrijven die de stikstofuitstoot willen verminderen en voor PAS-melders die zo kunnen investeren in technologie om de stikstofuitstoot te verminderen. PAS-melders zijn boeren die eerst geen vergunning nodig hadden en alleen hun stikstofuitstoot moesten doorgeven, maar door een uitspraak van de Raad van State moeten zij ook een vergunning krijgen, terwijl die niet meer kunnen worden uitgegeven.

In Gelderland wonen met afstand de meeste piekbelasters. Dat zijn boerenbedrijven die meer dan 2500 mol stikstof uitstoten dat neerkomt in natuurgebieden. Vaak zijn het grote bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden. Met deze subsidie wil de provincie de stikstofuitstoot terugdringen door boeren die hun bedrijf willen voortzetten ook mogelijkheden te bieden.

“De landbouw is belangrijk voor onze voedselvoorziening, heeft een rol in het beheren van natuur en is bepalend voor de inrichting van ons landschap”, zegt gedeputeerde Harold Zoet. Hij wil met de subsidie de boeren toekomstperspectief bieden.

De regelingen worden eind september geopend. Behalve het helpen van PAS-melders moet ook de natuur worden versterkt en moet er stikstofruimte komen voor bijvoorbeeld de bouw.