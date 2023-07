GroenLinks-leider Klaver lid geworden van partner PvdA

GroenLinks-leider Jesse Klaver is lid geworden van de PvdA. Dat schrijft hij in een opiniestuk in de Volkskrant. Hij wil daarmee laten zien achter een “intensieve samenwerking” met de PvdA te staan en “dat het eigen partijpolitieke belang nooit boven het algemeen belang mag gaan”. Hij hoopt dat partijgenoten een verdergaande samenwerking steunen.

PvdA en GroenLinks werken al langer samen. De twee partijen willen samen de Tweede Kamerverkiezingen in, met een gedeeld verkiezingsprogramma en een gezamenlijke kandidatenlijst. Leden kunnen tot zondag daarover stemmen. Dat betekent ook dat er dan één lijsttrekker komt.

Volgens Klaver is onder de afgelopen kabinetten van Rutte een ieder-voor-zich-mentaliteit ontstaan. En dat moet veranderen, vindt hij. Daarvoor is een “progressieve doorbraak” nodig. “Daarom roep ik de leden van GroenLinks en de PvdA op deze week volmondig ‘ja’ te zeggen tegen intensieve samenwerking.”

“In het verleden werden de sociaaldemocratie en de groene beweging nog weleens tegenover elkaar uitgespeeld: nu tegenover straks, mensen tegenover natuur. Of grappend: het eind van de wereld tegenover het eind van de maand”, schrijft Klaver, die vindt dat de urgentie voor een links-progressieve samenwerking enorm groot is. “De sociale strijd – de strijd om het kapitalisme te beteugelen en te temmen – valt nu samen met de strijd tegen de klimaatcrisis.”