Kabinet verbiedt ontkenning Holocaust

Het kabinet heeft besloten tot een verbod op het in het openbaar ontkennen, bagatelliseren of vergoelijken van de Holocaust. Op overtreding van het verbod komt een maximale gevangenisstraf van een jaar te staan.

“Ontkenning van dit soort gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid is helaas aan de orde van de dag”, zegt demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz, die het wetsvoorstel heeft voorbereid. “Zo zien we regelmatig dat het monster van het antisemitisme weer de kop opsteekt. Dit baart mij ontzettend veel zorgen en mogen wij niet onbeantwoord laten, want de les van de Holocaust is geen geschiedenisles.”

Het strafrechtelijk verbod en het expliciet strafbaar stellen, geldt niet alleen voor de Holocaust. Het gaat ook om oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide, los van de Tweede Wereldoorlog.

Met het besluit geeft het kabinet uitvoering aan Europese verplichtingen.