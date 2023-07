Kroongetuige Marengo heeft nog altijd geen advocaat

De kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo heeft nog altijd geen juridische bijstand. Dat zei de voorzitter van de rechtbank vrijdag tijdens een nieuwe zitting in het monsterproces. Hij noemde het “een ingewikkelde situatie”.

Half maart werd duidelijk dat de advocaten van Nabil B. hem niet langer bijstaan en tot op heden zijn nog geen nieuwe raadslieden gevonden. Waarom advocaten Onno de Jong en Peter Schouten de verdediging hebben neergelegd, is niet bekend.

B. krijgt nog de kans voor een laatste woord. Dat is nu voor de tweede keer uitgesteld, deze keer naar september. Iedere verdachte in een strafzaak krijgt helemaal aan het einde van de inhoudelijke behandeling van zijn of haar zaak als laatste de kans iets tegen de rechters te zeggen.