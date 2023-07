Kuipers zou vertraging in zorgakkoord ‘onverantwoord’ vinden

Zorgminister Ernst Kuipers vindt het “onverantwoord” als er door de val van het kabinet vertraging zou ontstaan in de uitvoering van het integraal zorgakkoord (IZA). In dat akkoord heeft de zorgsector allerlei afspraken gemaakt over doelen en aanpassingen, samen met het ministerie van Volksgezondheid. Veel sectorpartijen hebben opgeroepen om de uitvoering van het akkoord geen vertraging te laten oplopen.

“De zorg staat onder grote druk, zowel de toegankelijkheid als de kwaliteit. Dat wordt in toekomst erger, tenzij we stevige aanpassingen doen. Dat was de reden om afspraken te maken”, zegt de demissionair minister. Hij is blij met “de brede oproep” van de partners in het zorgakkoord om door te willen gaan. “Het is echt noodzaak dat we de aanpassingen doorzetten”, aldus Kuipers (D66).

Kuipers vindt het “buitengewoon spijtig”, ook voor het zorgveld, dat het kabinet is gevallen. Zijn eigen baan is wat hem betreft irrelevant. Kuipers kwam als ziekenhuisdirecteur van buiten de politiek maar zegt dat hij niet teleurgesteld is in de politiek. Hij wil nog niet zeggen of hij door wil als minister of op de verkiezingslijst gaat staan. “Dat is niet aan mij nu, het is eerst aan de kiezer en aan de partij.”

De minister hoopt dat hij de komende maanden, in de demissionaire periode, nog dossiers door de Tweede Kamer kan krijgen die gerelateerd zijn aan het IZA. Het gaat om veel uiteenlopende kwesties die moeten worden geregeld, zoals de versterking van de huisartsenzorg. Ook belangrijk is de overstap van concurrentie in de zorg naar meer samenwerking in de regio.

Ook is hij er “heel blij” mee dat de eerste tranche van de Wet publieke gezondheidszorg, onder meer belangrijk als zich opnieuw een pandemie voordoet, door beide Kamers is. De tweede en derde tranche komen eraan, maar moet hij aan zijn opvolger overlaten. “Het verdwijnt niet van de agenda maar dat kan ik nu even niet doen.”