Negatief zwemadvies voor recreatieplas vlakbij Chemours-fabriek

De provincie Zuid-Holland heeft een negatief zwemadvies gegeven voor recreatieplas Merwelanden, dat op een paar kilometer van de Chemours-fabriek in Dordrecht ligt. Onder meer in deze plas is PFAS aangetroffen, een verzamelnaam voor chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Hoewel de gemeten waardes volgens de provincie “niet direct verontrustend zijn”, is voor Merwelanden wel aanvullend onderzoek nodig. Dat gaat ongeveer vier weken duren.

“Als het gaat om de volks­ge­zond­heid, zijn we lie­ver iets te streng”, zegt de verantwoordelijke gedeputeerde Frederik Zevenbergen. De andere zwem- en recreatiegebieden in het gebied rond de fabriek waarvan het RIVM de testresultaten heeft bekeken, blijven gewoon open. Volgens het RIVM is het daar veilig genoeg om te zwemmen.

Dat geldt onder meer voor het Lammetjeswiel. Het tv-programma Zembla meldde onlangs dat in deze populaire recreatieplas bij Alblasserdam, op 10 kilometer van Chemours, zeer hoge concentraties PFAS zijn aangetroffen die ver boven de norm zouden zitten. Volgens het betrokken waterschap is het PFAS-gehalte echter al jaren stabiel en geen gevaar voor de volksgezondheid.

De provincie vroeg het RIVM eind vorige maand om advies wat betreft zwemmen in de nabijheid van de fabriek. Het RIVM onderzocht dertien locaties waar PFAS in het oppervlaktewater is aangetroffen en vergeleek de aangetroffen concentraties met die in recreatieplas Berkendonk in Helmond. Voor die plas concludeerde het RIVM eerder al op basis van een nieuwe, strengere normering dat er veilig kan worden gezwommen. Op twaalf van de dertien locaties is de concentratie PFAS minder of gelijk aan Berkendonk. Alleen in Merwelanden ligt het hoger en daarom wordt daar nu aanvullend onderzoek gedaan.

De chemische fabriek Chemours, producent van kunststoffen, is de laatste weken volop in het nieuws. Zembla bracht enkele weken geleden na onderzoek naar buiten dat de leiding van Chemours en voorloper DuPont jarenlang heeft verzwegen dat het grondwater rond de fabriek vervuild is geraakt met PFAS. De uitzending leidde tot veel verontwaardiging, bij politieke partijen en omwonenden.

In de Tweede Kamer vond vorige week een hoorzitting plaats met de directie van Chemours. Dat gebeurt op 1 september ook in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Een voor volgend week gepland gesprek tussen omwonenden en de Chemours-leiding werd donderdag uitgesteld.