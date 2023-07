Oproep politie aan Catawiki: stop handel vondsten om illegaliteit

De politie roept veilingsite Catawiki op om te stoppen met het aanbieden van archeologische voorwerpen waarvan de herkomst onduidelijk is, bevestigt de politie na berichtgeving in De Telegraaf. Richard Bronswijk, chef van het Team Kunstcriminaliteit zegt vrijdag in de krant dat het lastig te achterhalen is of de archeologische voorwerpen daadwerkelijk op legale wijze zijn verkregen.

Bronswijk zegt in De Telegraaf dat veel vondsten in landen als Egypte of Irak illegaal uit de bodem worden gehaald en naar het buitenland worden geƫxporteerd. Volgens de chef gaat Catawiki niet zorgvuldig om met onder meer de controle op de herkomst van archeologische voorwerpen.

De chef laat in de krant weten dat politie en justitie van Europese landen beter moeten samenwerken, om de handel in archeologische voorwerpen waarvan de herkomst onduidelijk is te stoppen.