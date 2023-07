Politie deelt videobeelden van tweetal dat pand wilde beschieten

De politie heeft vrijdag op sociale media videobeelden gedeeld van twee mannen die donderdag een pand in Winschoten (Groningen) probeerden te beschieten met een vuurwapen. Dat gebeurde bij een horecazaak aan het Marktplein. Naar de twee wordt nog steeds gezocht. De politie denkt dat het incident mogelijk deel uitmaakt van een reeks geweldsincidenten die sinds begin juli in Winschoten hebben plaatsgevonden.

Op de beelden is te zien hoe het tweetal donderdagochtend voor het pand staat met een vuurwapen. De verdachten lopen weg nadat het schieten niet was gelukt. De politie roept getuigen op zich te melden.

In Winschoten is het sinds begin juli onrustig. Eerder meldde de krant Dagblad van het Noorden dat er een bendeoorlog in het drugscircuit gaande is. Zo waren er 6 juli in Winschoten steek- en schietpartijen. Daarbij raakten in totaal drie mensen gewond.

De burgemeester van Oldambt, waar Winschoten onder valt, besloot daarom donderdag om het feest Nacht van Winschoten komend weekend niet door te laten gaan. Op sociale media zijn er volgens Dagblad van het Noorden geruchten van afrekeningen en over mensen die daarom niet naar de Nacht van Winschoten durven te gaan.

Er zijn maatregelen genomen door de gemeente om de situatie aan te pakken. Zo is er cameratoezicht op en rond het Marktplein en mag de politie mensen fouilleren binnen een aangewezen veiligheidsrisicogebied. De kermis moet al om 20.00 uur stoppen en horeca mag tot 02.00 uur open blijven.