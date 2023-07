Rechtbank: tbs niet passend voor schutter zorgboerderij

De Rotterdamse rechtbank vindt het zinloos om tbs te geven aan John S., de man die verantwoordelijk is voor de moord op twee mensen op een zorgboerderij en op een schoenmaker in Vlissingen, en voor de poging tot moord op twee anderen. Volgens de rechtbank wordt het doel van een behandeling, zo lang na een vrijheidsstraf, zinloos, zei de persrechter na het uitspreken van het vonnis tegen S. in een toelichting.

John S. kreeg vrijdag van de rechter een levenslange gevangenisstraf. Het OM had 30 jaar cel plus tbs met dwangverpleging geĆ«ist. De rechter vond S. slechts licht verminderd toerekeningsvatbaar en ging niet mee in de eis. S. ging volgens de rechter “heel berekenend te werk.”

“Levenslang is de enige straf die past bij wat hij heeft gedaan”, aldus de persrechter. “De wet- en regelgeving is tegenwoordig zo streng dat pas na de straf de tbs kan beginnen. De rechter vindt dat het geen zin heeft om tbs te beginnen na een zo lange gevangenisstraf. Als je iemand met een ernstige stoornis behandelt, moet je daar nu mee beginnen niet als de veroordeelde zijn straf heeft uitgezeten,” aldus de zegsman.

“De uitspraak kan beschouwd worden als een boodschap aan de wetgever”, zegt de woordvoerder verder. “Als u wil zoals het nu wettelijk geregeld is, prima, maar als ze de rechter meer ruimte willen geven, moeten ze daarover nadenken in Den Haag.”