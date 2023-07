Rechter over uitstel uitspraak Marengo: 20 oktober te ambitieus

De rechter in het omvangrijke liquidatieproces Marengo heeft vrijdag aan het begin van de zitting een korte toelichting gegeven op de vertraging die het proces oploopt. De geplande datum voor de uitspraak op 20 oktober is volgens de voorzitter “te ambitieus”, omdat de “beslispunten complex zijn”.

De vertraging ziet volgens de voorzitter “niet op een specifieke zaak of verdachten maar op het geheel”. Ook gebeurtenissen in de zaak van de kroongetuige en die van hoofdverdachte Ridouan Taghi zouden vertragend werken. Taghi kwam zonder advocaat te zitten na de aanhouding van Inez Weski. Recent hebben nieuwe advocaten zich gemeld, twee van hen zijn vrijdag voor het eerst in de rechtbank verschenen. Kroongetuige Nabil B. zit al een aantal maanden zonder juridische bijstand en tot op heden heeft hij nog geen nieuwe raadslieden.

De rechtbank vindt de vertraging “heel vervelend”. De voorzitter hoopt in september meer duidelijkheid te kunnen geven over een nieuwe datum. Vooruitlopend daarop wilde hij niks zeggen, ondanks aandringen van onder anderen advocaat Guy Weski. “Ik weet het ook niet”, aldus de voorzitter. “De rechtbank kan echt geen inschatting geven.” Advocaat Jan-Hein Kuijpers reageerde: “Ik ben van plan in 2035 met pensioen te gaan en vraag me af of er dan een vonnis ligt.”

Het monsterproces loopt al sinds begin 2018 en gaat over meerdere moorden en moordpogingen. Tegen Taghi en vijf medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geƫist.