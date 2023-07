Rode Kruis breidt hulp in Zuid-Europa uit vanwege hitte

Het Rode Kruis breidt de hulpverlening in Zuid-Europa uit vanwege de hoge temperaturen in Spanje, Italië en Griekenland. De hulporganisatie roept ook Nederlanders die naar Zuid-Europa vertrekken op om “extra op te letten” en voldoende water te drinken, uit de zon te blijven op het heetste moment van de dag en goed met zonnebrand te blijven smeren.

“Ouderen, jonge kinderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht lopen een groter risico op uitdroging en oververhitting en moeten daarom extra goed opletten”, aldus de organisatie.

In Griekenland deelde het Rode Kruis al meer dan 20.000 flesjes water uit op de toeristische plek de Akropolis, “waar het warm én druk is”, meldt het Rode Kruis in een verklaring. Ook in Spanje wordt water uitgedeeld en informeert het Rode Kruis mensen over de hitte. Daarbij richt de organisatie zich met name op kwetsbare groepen, maar zijn hulpverleners ook “actief aanwezig” op het strand. Het Rode Kruis zegt ook in Spanje “klaar te staan om te helpen” in het geval van een bosbrand. In Italië heeft de organisatie een speciaal nummer opengesteld voor vragen over de hitte.

Het Rode Kruis benadrukt verder dat extreme hitte “echt geen ver-van-je-bedshow meer is”. “De kans op hittegolven neemt alleen maar meer toe. De invloed van klimaatverandering maakt de kans op hittegolven 150 keer waarschijnlijker. Bovendien riskeert het levens”, schrijft de organisatie.