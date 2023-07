Rutte: nieuwe onderwijsminister waarschijnlijk een vrouw

De naam van de nieuwe onderwijsminister en opvolger van Dennis Wiersma wordt waarschijnlijk volgende week bekend, zei demissionair premier Mark Rutte bij zijn wekelijkse persconferentie. Dat zal “zeer waarschijnlijk” een vrouw zijn en niet iemand die nu al in de ploeg bewindspersonen zit, liet hij doorschemeren.

De post van minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs is volgens Rutte te belangrijk om niet in te vullen in de maanden oplopend tot de verkiezingen in november en de daaropvolgende formatieperiode. Een staatssecretaris of minister doorschuiven wil Rutte niet doen “omdat dat ook weer gaten ergens anders creĆ«ert”.

Als de beoogde vrouw inderdaad aantreedt “zou het voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse kabinet betekenen dat elf van de twintig ministers vrouw zijn”, zei Rutte.

Wiersma stapte vorige maand op nadat opnieuw een klacht binnen was gekomen over het gedrag van de bewindsman.