Van der Burg rekent op asielpiek vanaf augustus, geen grasslapers

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) gaat ervan uit dat er vanaf augustus een piek zal zijn bij de instroom van asielzoekers. In vergelijking met andere Europese landen komen er momenteel minder asielzoekers naar Nederland, “maar we houden er rekening mee dat het vanaf augustus drukker wordt”, zei Van der Burg na afloop van de ministerraad. Er is nauwelijks een opvangbuffer, maar hij gaat er voor zorgen dat er geen enkele asielzoeker in het gras hoeft te slapen.

Vorige zomer sliepen honderden asielzoekers noodgedwongen op het gras bij het opvangcentrum in het Groningse Ter Apel. Dat kon de toestroom niet meer aan.

Van der Burg spreekt van een mogelijk “doorsijpeleffect”. Asielzoekers die nu Europa binnen komen via landen als Spanje, ItaliĆ« of Oostenrijk reizen later wellicht door naar Nederland. De opvangcapaciteit blijft een probleem, erkent hij. Volgens hem was er een buffer van 160 opvangplekken. “Maandag kwamen 270 asielzoekers binnen, dan schiet je met een buffer van 160 niet hard op.”

Hij en zijn ambtenaren werken nog steeds stug door om gemeenten te bewegen (extra) opvangplekken te realiseren of statushouders onderdak te bieden, zei Van der Burg. Zij kunnen dan weg uit asielzoekerscentra (azc’s) waardoor er ruimte voor asielzoekers komt.

Het demissionaire kabinet hoopt nu vooral op afspraken die in Europa worden gemaakt om meer grip op migratie te krijgen, en op bilaterale deals met landen waarvandaan veel asielzoekers uiteindelijk naar Nederland reizen, om de instroom in te perken. Nu het kabinet is gevallen, zitten nationale maatregelen er niet in, verwacht Van der Burg.

In september zal Van der Burg weer “naar de nodige landen” reizen om bilaterale afspraken proberen te maken.