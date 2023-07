Zwaargewonden door steekpartij Leiden, verdachte gevlucht

Drie mensen zijn vrijdagochtend neergestoken aan de Oude Rijn in het centrum van Leiden en zeker twee van hen zijn zwaargewond, meldt de politie. Hoe de derde gewonde eraan toe is, kon een politiewoordvoerder niet zeggen. De verdachte is gevlucht en volgens de politie gewond aan zijn hoofd.

De steekpartij gebeurde rond 09.30 uur. Er werden meerdere traumahelikopters opgeroepen. Over een motief is nog niets duidelijk, aldus de woordvoerder. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien 112 te bellen en de verdachte niet zelf te benaderen. Het zou gaan om een man met een donkere huidskleur, kort haar en een baardje. Hij droeg een donkerblauwe trui en een donkere broek.

Onder meer de NOS meldt dat de steekpartij gebeurde in het Diaconaal Centrum De Bakkerij. Dit is een centrum voor kerkelijke hulp en dienstverlening. Het was vrijdagochtend telefonisch niet bereikbaar.