Inzamelingsactie voor Leids centrum na fatale steekpartij

Voor het Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden waar vrijdag een fatale steekpartij was is een online inzamelingsactie gestart. Bij het incident vrijdagochtend overleed een 66-jarige man, twee anderen raakten gewond van wie een ernstig.

De inzamelingsactie is bedoeld om het centrum voor kerkelijke hulp- en dienstverlening aan de Oude Rijn “weer op de been” te helpen na het steekincident. “Naast het onmetelijke persoonlijke leed, heeft het centrum ook te maken met aanzienlijke materiële schade”, stelt de initiatiefnemer. Het doel is om 1000 euro op te halen. De teller stond zaterdagavond op meer dan vierhonderd euro.

Na het steekincident is een man aangehouden. De politie kon eerder zaterdag niet bevestigen of hij ook daadwerkelijk wordt verdacht van de steekpartij. Volgens het centrum is de man die gestoken heeft een cliënt van een van de organisaties in het pand “die geen andere uitweg zag dan dit”.