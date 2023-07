Lopers Vierdaagse dinsdag van start met fraai wandelweer

De tienduizenden deelnemers die dit jaar meedoen aan de Vierdaagse kunnen rekenen op fraai wandelweer. Dinsdag begint de wandeltocht, met vier dagen lang afstanden van 30, 40 of 50 kilometer. Volgens Weeronline wordt dinsdag ook meteen de warmste dag, met ongeveer 26 graden.

Weeronline verwacht “uitstekende weersomstandigheden” voor deze editie. De drie dagen na dinsdag wordt het 22 of 23 graden. Er waait een zuidwestelijke wind met mogelijk enkele buitjes. Op vrijdag, als de deelnemers binnenkomen over de Via Gladiola, kan er ook nog een bui vallen.

Voor de feestvierders die dit weekend al Nijmegen in gaan voor de Vierdaagsefeesten wordt het prima zomerweer, stelt Weeronline. Kletsnat zal het niet worden, wel is er af en toe een bui mogelijk. Zaterdag wordt het een graad of 27, zondag iets minder warm.

Vorig jaar werd de Nijmeegse Vierdaagse nog met een dag ingekort vanwege extreme hitte. Daarvan is nu geen sprake, verwacht het weerbureau.

Aan editie 2023 van de Vierdaagse doen ruim 45.000 deelnemers mee, met meer dan zeventig verschillende nationaliteiten.