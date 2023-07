Monument voor Peter R. de Vries bestaat uit twee handen

Het monument voor Peter R. de Vries bestaat uit twee bronzen handen die in elkaar grijpen. “Het beeldt de helpende hand uit”, vertelde Royce de Vries, de zoon van de in 2021 overleden misdaadverslaggever, zaterdag aan RTL Boulevard.

Het monument wordt volgend jaar juli onthuld op het Leidseplein in Amsterdam, de plek waar de oude studio van RTL Boulevard zit. De Vries werd twee jaar geleden na de uitzending van het programma neergeschoten in een straat in de buurt van de studio. Hij overleed op 15 juli 2021 aan zijn verwondingen.

Op de handen staan “leefregels” in 41 talen die De Vries als adviezen in de laatste brief aan zijn kinderen had gegeven. “Ik ken hem niet helemaal uit mijn hoofd, maar er staat onder andere: houd je rug recht en kom op voor zwakkeren en minderheden. Dat is iets wat mijn vader bij leven heel erg belangrijk vond en belangrijk vond om aan ons mee te geven.” Royce hoopt dat het monument mensen inspireert. “Dat ze ook graag de helpende hand willen bieden aan mensen die hulp nodig hebben.”

Eerder werd al bekendgemaakt dat kunstenaar Rini Hurkmans het monument gaat maken.