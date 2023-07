Onderzoek: Vierdaagse Nijmegen favoriete evenement

De Vierdaagse is dit jaar het evenement met de sterkste reputatie. Het wandelevenement, dat dinsdag weer van start gaat, staat op nummer 1 in het Evenementen Merkenonderzoek 2023. De Huishoudbeurs en Pinkpop volgen op plek 2 en 3.

De onderzoekers ondervragen sinds 2016 ruim 53.000 mensen over de reputatie en groeipotentie van consumentenbeurzen, festivals, sportevenementen en stadsfeesten. De populariteit is onder meer gemeten aan de hand van naamsbekendheid en waardering. Het merkenonderzoek is een initiatief van Hendrik Beerda Brand Consultancy en samen met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld.

De rest van de top 10 van populairste evenementen: De Vrienden van Amstel LIVE; de Vierdaagsefeesten Nijmegen; Lowlands; Zwarte Cross; North Sea Jazz Festival; SAIL Amsterdam en de Vakantiebeurs.

Ook is gevraagd naar de vrolijkste evenementen van het land. Bovenaan eindigde het Zomercarnaval in Rotterdam, gevolgd door de Vierdaagsefeesten Nijmegen en Toppers in Concert.