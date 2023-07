Vier weekenden Kwaku Summer Festival in Amsterdam

Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam begint weer. De komende vier weekenden staat het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost in het teken van onder meer muziek, eten en drinken en het traditionele voetbaltoernooi. Het is de 46e keer dat het festival wordt gehouden.

Bij de tientallen standjes die voor het multiculturele festival worden opgetuigd kunnen mensen terecht voor gerechten als nasi, pom en bara. Maar ook staan er debatten, een pop-upmuseum, workshops voor kinderen en de Bigi Sma Dey, oftewel een bijeenkomst voor ouderen, op het programma. Er zijn optredens van onder anderen Sister Sledge, Kenny B en Jeangu Macrooy gepland. Ook zijn er verschillende themadagen, zoals roze zondag, de Molukse dag en de Hindoestaanse dag.

Het festival begon in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi, toen nog onder de naam Kwakoe, om jongeren in Zuidoost die niet op vakantie konden toch een leuke zomer te bezorgen. Later groeide het tot een evenement waar niet alleen werd gevoetbald, maar waar ook plek is voor debatten, lezingen, dansworkshops, missverkiezingen en muziekoptredens. Verder staan ook de sfeer, en het eten en drinken centraal bij Kwaku. Elke zomer wordt het festival vier weekenden achter elkaar georganiseerd.

Vorig jaar trok het festival ruim 140.000 bezoekers.