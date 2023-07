Vierdaagsefeesten Nijmegen willen zo divers mogelijk zijn

De Vierdaagsefeesten in Nijmegen willen zo divers en duurzaam mogelijk zijn. Daarom biedt het festival dit jaar op verschillende plekken in de stad duurzame maaltijden aan, waarbij genoteerd staat hoeveel uitstoot het voedsel veroorzaakt heeft voordat het verkocht wordt. Bezoekers kunnen zo zelf kiezen hoe verantwoord ze willen eten. Volgens festivaldirecteur Joris Bouwmeister is er ook meer ruimte gemaakt voor mensen met een beperking en is het lhbtiq+-festijn Roze Woensdag op 19 juli uitgebreid met aparte programma’s voor jongeren, senioren en vluchtelingen. Roze Woensdag eindigt met een Pride Walk.

De Vierdaagsefeesten gaan zaterdagmiddag van start. Ze omlijsten de 105e Vierdaagse, die dinsdag begint. De feesten zijn met zo’n 1,6 miljoen bezoekers uitgegroeid tot het grootste meerdaagse en gratis festival van Europa. In het Nijmeegse centrum staan een kleine 50 podia, waar meer dan duizend artiesten optreden. De organisatie houdt de mensenmassa in de gaten met crowd control, een in Nijmegen ontwikkelde methode die inmiddels op veel meer plaatsen in en buiten Nederland wordt toegepast. Als het ergens te druk is, wordt via lichtkranten aangegeven waar nog wel plek is. Soms worden delen van het centrum tijdelijk afgesloten.

Vanwege de Vierdaagsefeesten en de Vierdaagse is Nijmegen de komende week slecht bereikbaar voor doorgaand verkeer. Het centrum gaat van zaterdag tot en met vrijdag elke dag vanaf 18.00 uur op slot. Als de Vierdaagselopers eenmaal onderweg zijn, zijn steeds andere doorgaande wegen afgesloten voor de doorkomst van het wandellegioen. Ook op- en afritten van snelwegen zijn af en toe dicht. Er worden omleidingsroutes aangegeven. Wegbeheerders adviseren doorgaand verkeer om Nijmegen te mijden. Er rijden elke dag meer en langere treinen van en naar NIjmegen.