Dit jaar al bijna net zoveel explosies als in heel 2022

Het aantal incidenten met explosies is in 2023 bijna net zo hoog als in heel 2022. Waarschijnlijk zal dat aantal verdubbelen, zegt de politie zondag op basis van nieuwe cijfers van het Landelijk Forensisch Coördinatie Team (LFCT), waarover de NOS berichtte.

Het LFCT onderzoekt het aantal incidenten met explosieven en houdt die bij. Dit jaar zijn er volgens de politie tot teldatum 4 juli 303 aanslagen gepleegd. In heel 2022 waren dat er 325. Vooral woningen (162) en bedrijven (64) zijn doelwit. De meeste explosies hebben te maken met drugshandel.

In Rotterdam vonden de meeste ontploffingen plaats. Daar zijn volgens de politie tot begin juli 96 explosies geweest, dat zijn er 31 meer dan over heel 2022. In 2021 waren er in Rotterdam nog 12 explosies.

De politie houdt steeds vaker jonge verdachten aan. Zo is ruim de helft van de 72 verdachten die tot 4 juli in Rotterdam zijn aangehouden jonger dan 23 jaar. Een kwart van hen is minderjarig, waarbij de jongste verdachte 14 jaar oud is. “Dit soort jonge uitvoerders krijgen de opdracht vaak via een tussenpersoon of via social media zoals Snapchat of Telegram”, zegt Wim Hoek, portefeuillehouder excessief geweld bij de politie. “Zij weten vaak niet waarom en op wie zij de aanslag moeten plegen. Daardoor is het lastig om bij de opdrachtgevers te komen.”

Volgens de politie worden steeds vaker zelfgemaakte en zwaardere explosieven gebruikt. “Bij een groot deel van deze zelfgemaakte explosieven bestaat de lading uit flitspoeder”, zegt Hoek. Dit poeder zit onder meer in zwaar vuurwerk zoals cobra’s en is daardoor volgens hem gemakkelijk verkrijgbaar. “Flitspoeder heeft een enorme explosieve kracht en wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld geldautomaten mee op te blazen. Soms worden ijzeren brievenbussen door de explosie letterlijk aan flarden gescheurd. Als iemand door zoiets geraakt wordt, kan dat catastrofaal aflopen”, aldus Hoek.