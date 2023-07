Start Vierdaagsefeesten verloopt goed ondanks onverwachte regen

De Vierdaagsefeesten in Nijmegen hebben zaterdag een succesvolle start gekend, laat de organisatie weten. Bezoekers kwamen al relatief vroeg naar de binnenstad van Nijmegen, waar zij vanaf tientallen podia werden vermaakt. De feestvierders lieten zich bovendien niet naar huis jagen toen het tussen 20.00 en 21.00 uur onverwachts flink begon te regenen.

Woordvoerster Marlijn Hoefnagel van Vierdaagsefeesten laat weten dat de organisatie na de eerste dag dan ook met tevredenheid terugkijkt op de opening van de festiviteiten. Zaterdag was de sfeer in de stad iets voor middernacht nog altijd goed en was het ook nog steeds “gezellig druk”. De Vierdaagsefeesten duren tot en met vrijdag 21 juli, de dag van de intocht van de Vierdaagse. De feesten trekken jaarlijks ongeveer 1,6 miljoen bezoekers.

Tijdens de feestweek mogen personeel en beveiligers op pleinen en in parken in de stad die zijn ingericht voor de festiviteiten de tassen van bezoekers controleren op zelf meegenomen eten en vooral drinken. Zulke controles mochten ook in voorgaande jaren rond de podia al plaatsvinden, legt Hoefnagel uit. Maar dit jaar is er extra nadruk op gelegd, om meer bewustwording te creƫren. Het is volgens de huisregels van de Vierdaagsefeesten niet toegestaan zelf drank mee te nemen. De inkomsten van de verkoop van consumpties zijn namelijk hard nodig om het grootste meerdaagse festival van Europa verder gratis te houden.

Het publiek reageerde zaterdag met begrip op de campagne, zegt Hoefnagel. Naast drank werd ook gecontroleerd op zaken als meegebracht vuurwerk, lachgas en andere gevaarlijke voorwerpen of stoffen. Maar de organisatie had zaterdag rond middernacht nog geen berichten binnengekregen over vreemde of zorgwekkende voorwerpen in de gecontroleerde tassen.