Brede steun verwacht voor gezamenlijke lijst PvdA en GroenLinks

In Utrecht wordt maandag bekend hoe groot de steun is onder de leden van PvdA en GroenLinks om met één programma en kandidatenlijst de verkiezingen voor de Tweede Kamer in november in te gaan. De verwachting is dat een ruime meerderheid het plan zal steunen.

Beide linkse oppositiepartijen werken al langer samen, maar het einde van Rutte IV heeft de samenwerking in een stroomversnelling gebracht. GroenLinks-leider Jesse Klaver en Attje Kuiken van de PvdA kondigden direct na de val van het kabinet aan samen de verkiezingsstrijd te willen aangaan.

Beide leiders willen de krachten bundelen in een versplinterd politiek landschap. Wie de lijsttrekker gaat worden is nog niet bekend. Namen die de ronde doen zijn onder anderen die van Europees Commissaris Frans Timmermans en Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam.

De leden hebben zeven dagen de tijd gehad om hun stem uit te brengen. Als de leden groen licht geven, betekent dat nog niet dat beide partijen gaan fuseren. Er blijven twee partijen, maar met één fractie in de Kamer. In de Eerste Kamer vormen beide partijen sinds mei al één fractie onder leiding van Paul Rosenmöller (GroenLinks).

Toen de achterban van de partijen vorig jaar mocht stemmen over het samengaan in de Eerste Kamer, kreeg het voorstel in beide partijen veel steun. Op een congres van de PvdA gaf 77 procent zijn goedkeuring. Bij GroenLinks steunde 80 procent het samengaan in de Senaat.