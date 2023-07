In Ter Apel blijft het druk, maar niemand hoeft buiten te slapen

In het Groningse Ter Apel hoeft vooralsnog geen asielzoeker te slapen op een stoel of in de buitenlucht, zoals vorige zomer. Wel zit de locatie “min of meer continu” op de toppen van de bezetting, zegt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maandag.

De COA-woordvoerster zegt dat er steeds ongeveer 1700 tot 1800 asielzoekers in Ter Apel verblijven, soms iets meer. “Het is nog steeds puzzelen hoe we iedereen kunnen onderbrengen.” Dat hangt ook per dag af van de hoeveelheid nieuwe mensen, de beschikbare plekken in Ter Apel én elders in het land, en het tempo waarmee de verschillende procedurestappen worden doorlopen.

De locatie kon de toestroom vorige zomer niet meer aan. Toen sliepen honderden asielzoekers noodgedwongen op het gras. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) probeert al tijden die situatie te voorkomen, door elders opvangplekken te realiseren of statushouders onderdak te bieden. Die kunnen dan weg uit de asielzoekerscentra, zodat er ruimte vrijkomt. De bewindsman verwacht overigens in augustus een piek in de instroom, mogelijk doordat asielzoekers die nu Europa binnenkomen via bijvoorbeeld Spanje, Italië of Oostenrijk later doorreizen naar Nederland.

In Ter Apel is een aanmeldcentrum van de IND, waar asielzoekers die ons land binnenkomen zich melden. En er is een opvanglocatie van het COA. In het aanmeldcentrum is geen slaapgelegenheid. Vorige zomer sliepen mensen buiten bij het complex, bij de ingangen van het aanmeldcentrum en de hoofdingang van de opvanglocatie, die naast elkaar liggen.