Kuiken en Klaver emotioneel om ‘doorbraak’ linkse samenwerking

PvdA-leider Attje Kuiken en GroenLinks-voorman Jesse Klaver toonden zich maandag emotioneel toen bleek dat het overgrote deel van de leden van de twee partijen samen de landelijke verkiezingen in wil. Kuiken was “overdonderd”, Klaver sprak van een “doorbraak”. Op de vraag of één van hen straks bovenaan de gezamenlijke lijst staat, houden beide politici hun kaken nog op elkaar.

Dat moet straks duidelijk worden, aldus Klaver. Hij wil ook niet zeggen of hij voor zichzelf wel een besluit heeft genomen. Zowel hij als Kuiken denkt dat ‘verenigd links’, zoals zij hun samenwerking noemen, de volgende premier kan leveren. Of dat eurocommissaris Frans Timmermans (PvdA), de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (PvdA) of een van de huidige partijleiders wordt, is nog onduidelijk.

“We gaan met elkaar geschiedenis maken”, kondigde Klaver wel aan. De lijstverbinding en een gezamenlijk verkiezingsprogramma moet een antwoord zijn op het heersende cynisme en moet mensen uit hun bubbel halen. “Dit komt één keer in een generatie voor. Dit is het moment”, voegde Klaver toe.

Datzelfde sentiment deelde ook Kuiken: “Dit maak je zelden mee in je politieke carrière, en wij zijn erbij.” Zij dankte de leden die “over hun eigen twijfels heen” zijn gestapt en ondanks de onzekerheid steun uitspraken voor de samenwerking in de aanloop naar de verkiezingen. Dat de voorstem én de opkomst “vele malen groter” zijn dan zij had verwacht, stemt Kuiken hoopvol.

De afgelopen jaren zijn PvdA en GroenLinks steeds nauwer gaan samenwerken. In de Eerste Kamer vormen de twee partijen sinds kort al samen een fractie, en bij de formatie van 2021 onderhandelden de twee linkse partijen al samen. Vooral Klaver pleit al langer voor een verenigd links front. Hij is recent zelf ook lid geworden van de PvdA.