Man krijgt 20 maanden cel voor fatale duw van trap

Een 45-jarige man uit Rotterdam heeft maandag 20 maanden cel, met aftrek van voorarrest, gekregen van de rechtbank voor het van de trap duwen van zijn 32-jarige vriendin in juli 2021, die hierdoor overleed. Dit gebeurde in hun woning aan de Lepelaarsingel in de Rotterdamse wijk Charlois. “In plaats van haar te beschermen, heeft hij haar in gevaar gebracht”, zei de rechtbank in Rotterdam.

Volgens de rechtbank kan worden bewezen dat Christopher da S. L. haar heeft geduwd, maar onbekend is in welke richting en hoe hard. Mede daardoor gaat de rechtbank niet mee in de visie van de officier van justitie, die eerder deze maand acht jaar cel eiste voor doodslag. In plaats daarvan is de man veroordeeld voor mishandeling met de dood tot gevolg.

Tijdens de behandeling van de zaak bleek al dat er frictie was tussen de twee. Zo was hij geƫrgerd omdat zij in zijn ogen het huis had moeten opruimen, maar in plaats daarvan was gaan winkelen.

In de avond, toen de dochter van het slachtoffer naar een vriendin vertrok, ging het mis. Volgens de man was zijn vriendin dronken en verbood hij haar de trap op te lopen, wat zij negeerde. Hij liep naar eigen zeggen ook naar boven en wilde haar de trap af dirigeren. Hij ontkende bij de behandeling van zijn zaak geduwd te hebben.

De rechtbank wijst erop dat Da S. L. zowel tegen de 112-centralist als tegen de snel ter plaatse gekomen agenten zei dat hij zijn vriendin wel degelijk had geduwd. De rechtbank rekent het hem aan dat hij geen echte openheid van zaken heeft willen geven. “Daardoor blijven vragen onbeantwoord.”

De man heeft slechts een paar maanden in voorarrest gezeten, waardoor er nog een aanzienlijk deel van de maandag opgelegde straf overblijft.