MH17-ramp wordt herdacht in Vijfhuizen

In Vijfhuizen (Haarlemmermeer) worden alle omgekomen inzittenden van vlucht MH17 herdacht. Het is negen jaar geleden dat het vliegtuig van Malaysia Airlines van Amsterdam naar Kuala Lumpur boven Oekraïne met een Buk-raket uit de lucht werd geschoten. Aan boord zaten 298 mensen, onder wie 196 Nederlanders.

De herdenking wordt gehouden bij het Nationaal Monument MH17 in Park Vijfhuizen. Daar zal onder anderen de voorzitter van Stichting Vliegramp MH17 een toespraak houden. Ook worden de namen van alle omgekomen inzittenden door zo’n twintig nabestaanden opgelezen en is er twee minuten stilte. De ramp wordt iedere vijf jaar groot herdacht. Dit jaar is de herdenking sober.

Twee Russen en een Oekraïner werden in 2022 door de rechtbank Den Haag bij verstek veroordeeld tot levenslang voor hun rol in het binnenhalen en wegbrengen van de Buk-TELAR waarmee MH17 uit de lucht is geschoten. Een vierde verdachte werd vrijgesproken.

De herdenking begint om 14.00 uur en is te volgen op www.mh17.org.