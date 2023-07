Partij voor de Dieren wil door met Ouwehand als lijsttrekker

De Partij voor de Dieren wil opnieuw Esther Ouwehand als boegbeeld bij de Tweede Kamerverkiezingen in november. Het partijbestuur hoopt, met een schuin oog op recente peilingen, op een verdubbeling van het huidige aantal van vijf Kamerzetels.

“Esther heeft laten zien dat ze het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren op overtuigende wijze voor voetlicht kan brengen”, zegt partijvoorzitter Ruud van der Velden. Hij is dan ook “heel blij” dat de huidige politiek leider nog eens beschikbaar is als lijsttrekker.

Ouwehand zit sinds 2006 in de Tweede Kamer en nam het partijleiderschap in 2019 over van Marianne Thieme. Zij zat vorig jaar nog wekenlang thuis met burn-outklachten, maar keerde in februari terug. “We staan aan de vooravond van grote veranderingen en ik ben strijdbaar en vol vertrouwen dat we het de goede kant op kunnen kantelen”, zegt zij.

Het partijbestuur legt Ouwehands kandidatuur voor het lijsttrekkerschap voor aan de leden op een verkiezingscongres in september.