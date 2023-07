Slachtoffers van MH17-vliegramp herdacht in Vijfhuizen

Bij het Nationaal Monument MH17 in Park Vijfhuizen (Noord-Holland) zijn de slachtoffers van de MH17-vliegramp herdacht. Het is maandag negen jaar geleden dat het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten door pro-Russische separatisten. Alle 298 passagiers, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven.

Voorzitter van Stichting Vliegramp MH17 en zelf ook een nabestaande, Piet Ploeg, hield een toespraak voor de aanwezigen. Volgens Ploeg werd het afgelopen jaar “getekend door impactvolle gebeurtenissen en emoties”.

“We kijken terug op de uitspraak van de rechtbank op 17 november vorig jaar, waarbij niet alleen drie daders zijn veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen, maar waarbij door de rechtbank met overweldigende bewijzen werd vastgesteld, dat onze familieleden zijn omgekomen door de inzet van Russische militairen en wapens”, aldus Ploeg. Volgens de voorzitter gaf de uitspraak de nabestaanden een gevoel van opluchting ondanks dat er nog veel vragen onbeantwoord blijven.

Ploeg bedankte verder in zijn toespraak de overheid voor haar steun aan de nabestaanden. “Zonder wie het vinden van waarheid en recht, het faciliteren van ons als nabestaanden, maar ook het herdenken zoals we dat vandaag op deze plaats doen, niet mogelijk was geweest.”

Na de toespraak was er twee minuten stilte en zijn de namen van alle omgekomen passagiers door zo’n twintig nabestaanden opgelezen. Ook zijn er bij de bomen die voor de slachtoffers zijn geplant zonnebloemen neergelegd.

Op 17 juli 2014 werd het vliegtuig van Malaysia Airlines dat vanuit Amsterdam onderweg was naar Kuala Lumpur uit de lucht geschoten met een BUK-raket. Daarvoor zijn in 2022 door de rechtbank van Den Haag twee Russen en een Oekraïner bij verstek veroordeeld tot levenslang. Ze zouden verantwoordelijk zijn geweest voor het binnenhalen en wegbrengen van de BUK-TELAR waarmee het vliegtuig uit de lucht is geschoten.

Een dag voor de herdenking riep de Europese Raad in een verklaring Rusland wederom op om te erkennen dat het verantwoordelijk is voor de vliegramp.