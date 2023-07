Tweede dag Vierdaagsefeesten verloopt zonder problemen

Ook de tweede dag van de Vierdaagsefeesten in Nijmegen was zondag drukbezocht en is zonder noemenswaardige problemen verlopen, laat de organisatie zondagavond even voor middernacht weten. Traditiegetrouw kwamen er in de avond veel mensen af op de vuurwerkshow boven de rivier de Waal.

Waar het zaterdag in de avond enige tijd stevig regende, was er zondag slechts sprake van hier en daar een klein buitje. De organisatie is blij dat de sfeer in de stad op de tweede dag opnieuw erg goed was. Zaterdag, op de openingsdag van de Vierdaagsefeesten, was het volgens een woordvoerster eveneens “gezellig druk”.

De Vierdaagsefeesten duren nog tot en met vrijdag 21 juli, de dag van de intocht van de Vierdaagse. De feesten trekken jaarlijks ongeveer 1,6 miljoen bezoekers.

De Vierdaagse zelf gaat op dinsdag van start. Het wandelevenement kan leunen op een ijzersterke reputatie. Het staat op nummer 1 in het Evenementen Merkenonderzoek 2023. In het kader van dat onderzoek werden 53.000 mensen bevraagd over de reputatie en groeipotentie van festivals, consumentenbeurzen, sportevenementen en stadsfeesten.