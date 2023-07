Uitleg over beslissing hof in zaak-Weski volgt volgende week

Het gerechtshof in Den Haag komt volgende week dinsdag met een motivering over een beslissing in een civiele zaak tussen Inez Weski en de Staat, meldt een woordvoerder van het hof. Het FD schrijft maandag dat vertrouwelijke stukken bij de Rotterdamse advocaat in beslag zijn genomen en dat informatie hieruit beland zou zijn bij de zaaksofficier in de strafzaak tegen Weski, die het vervolgens weer met anderen binnen het Openbaar Ministerie deelde. Dat zou een schending van het verschoningsrecht betekenen.

Weski werd 21 april opgepakt op verdenking van onder meer de deelname aan een criminele organisatie die zich richt op drugshandel en witwassen. Die bewuste vrijdag werden ook haar kantoor en woning doorzocht.

Communicatie tussen een advocaat en zijn of haar cliënt is geheim, het OM mag hier geen kennis van nemen. Dit is volgens het FD wel gebeurd in het onderzoek naar Weski. De vertrouwelijke documenten zouden op een harde schijf van haar computer hebben gestaan, vol met vertrouwelijke informatie over haar cliënten. Een en ander zou besproken zijn op een zitting vorige week.

Een woordvoerder van het hof meldt dat er vorige week, op 13 juli, een zitting was in een civiele zaak tussen Weski en de Staat, maar kan geen toelichting geven over de inhoud ervan. Op 25 juli volgt een motivering van wat besloten is. De zaak bij het hof volgt op een eerdere zaak bij de rechtbank Den Haag, waar 19 juni een besluit in is genomen. Deze zaak bij de rechtbank was achter gesloten deuren en de rechtbank kan dit vonnis desgevraagd ook niet verstrekken.

Het OM ontkent het verschoningsrecht geschonden te hebben in het onderzoek naar Weski. “We hebben geen geheimhoudersstukken ontvangen waarin communicatie tussen Weski en haar cliënten zit”, aldus het OM. Verder kunnen er geen uitspraken over de kwestie worden gedaan, omdat de zaak “onder de rechter” is. Weski’s advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de kwestie.