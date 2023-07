Vierdaagse laat ‘bezemwagen’ voor het wandellegioen uit rijden

De organisatie van de Vierdaagse in Nijmegen laat dinsdag voor het eerst een zogenoemde ‘safety car’ voor het wandellegioen uit rijden. “Een soort van bezemwagen vooraf”, noemt marsleider Henny Sackers het. De bemanning van de bezemwagen controleert elke dag of de hele route klaar is voor de lopers met onder meer afsluitingen van straten, medische hulpposten onderweg en controleurs op de juiste plekken. Vierdaagselopers mogen de safety car niet inhalen, waarschuwt de organisatie.

De maatregel is vooral genomen vanwege de kleine groep wandelaars die elk jaar probeert om als eerste weer te finishen op de Wedren. Deze groep, onder wie een rolstoeler, legt 50 kilometer af. De eersten komen voor 10.00 uur alweer binnen in Nijmegen, als de start van de lopers op de 30 kilometer nog maar net achter de rug is. “Dat heeft in voorgaande jaren wel eens tot onveilige situaties geleid, waarbij wandelaars in het donker over een openbare weg liepen die nog niet was afgesloten voor de Vierdaagse”, aldus Sackers.

Pas achter de bezemwagen is de route vrijgegeven en daarmee veilig. Snellopers die de safety car onderweg inhalen worden gewaarschuwd dat zij dat op eigen risico doen. Het kan dat ze dan bijvoorbeeld een mobiele controlepost onderweg missen en vervolgens bij binnenkomst worden gediskwalificeerd. De Vierdaagse-organisatie is door de inzet van de bezemwagen ook niet meer verantwoordelijk voor een eventueel ongeluk dat gebeurt voordat de route is vrijgegeven.

De Vierdaagsereglementen verbieden overigens hardlopen of snelwandelen.