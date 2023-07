Waterschap wijt blauwalg aan rivierkreeftjes

De exotische Amerikaanse rivierkreeftjes zijn de oorzaak van blauwalg in het water in twee wijken in Dronten. Dat stelt waterschap Zuiderzeeland, dat heeft laten onderzoeken waardoor de blauwalg werd veroorzaakt. Rivierkreeftjes zijn vooral in het westen van het land een groot probleem, maar de dieren zijn voor zover bekend nog niet eerder met het opduiken van blauwalg in verband gebracht.

Blauwalg is een bacterie die razendsnel groeit in opwarmend water. Omdat blauwalg voor gezondheidsklachten kan zorgen wordt voor water waarin de bacterie zit een negatief zwemadvies gegeven. Blauwalg gedijt vaak goed in water met veel meststoffen. Maar dat bleek na onderzoek in Dronten niet het geval. Wel bleek dat rivierkreeftjes alle onderwaterplanten volledig hadden weggevreten. Ook maken ze met hun gegraaf de waterbodem en de waterkanten kapot. Daardoor is het water zeer gevoelig geworden voor blauwalg, aldus het schap.

Zuiderzeeland heeft nu vangkooien onder water geplaatst. Die zijn ontwikkeld door ecologisch adviesbureau Waardenburg. Een visser mag de kreeftenpopulaties wegvangen, maar meerkoeten en reigers krijgen ook de kans om de beesten op te eten.

Zuiderzeeland hoopt de kreeftenpopulatie tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen. Elders in West-Nederland lopen ook experimenten met de aanpak van de rivierkreeftjes. De Amerikaanse rivierkreeft is in Nederlands water terechtgekomen door het storten van vijver- en aquariumwater in de sloot. De beesten vermeerderen zich heel erg snel en verdringen inheemse planten- en dierensoorten.